إطلاق الدورة 8 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 20 مارس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن إطلاق الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» يومي 20-21 من مارس 2019، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتناول المنتدى في دورته الجديدة، التي تستمر على مدار يومين، عدداً من المحاور المتعلقة بدور الاتصال الحكومي في تمكين الإنسان وتعزيز فرص التنمية على مستوى رأس المال البشري، أبرزها: تغيير النظرة الاجتماعية للتعليم، وبناء ثقافة مهارات المستقبل، وتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة، بالإضافة إلى غرس حِس المسؤولية الفردية وتأثير الفرد في واقع البشرية.

ويهدف المنتدى إلى وضع آليات تحليل السلوك البشري لفهم نفسيات الأفراد، والعوائق التي تحول دونهم ودون التغيير الإيجابي والعمل على حلها، وتبني أحدث آليات واستراتيجيات التوعية وتغيير السلوك كمحور أساسي من محاور عمل الاتصال الحكومي اتباعاً لأفضل الممارسات.

كما يسعى إلى إشراك الفرد داخل المجتمع في وضع الخطط والبرامج الحكومية ليعرف مسؤوليته الشخصية ويصبح هو المساهم المحوري في إنجاحها.

وحول جديد الدورة المقبلة، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «تأتي الدورة الحالية من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي استمراراً لما حققته الدورات السابقة من أهداف تتمثل في تعزيز بنية الاتصال وأدواته وتسليط الضوء على الموضوعات المحورية التي يجب أن تشكل العملية والأنشطة الاتصالية في كل بلد ومرحلة».