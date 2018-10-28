المكتب الاعلامي لحكومة دبي ينفي اندلاع حريق في جناح طائرة لفلاي دبي

المصدر: البيان الالكتروني

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي حقيقة مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يشير لحريق في جناح طائرة فلاي دبي خلال رحلتها من دبي إلى الكويت، موضحاً أن الامر لم يكن سوى إضاءة لجناح الطائرة.

وطالب المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول ونشر مثل هذه المعلومات.