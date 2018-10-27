محمد بن راشد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مساء اليوم، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق.

وقد بحث سموه والمسؤول الأممي - بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي - مهام ودور برنامج الأغذية العالمي في تأمين وإيصال الغذاء الى ملايين الناس في مخيمات اللاجئين والشتات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ومناطق النزاعات حول العالم.

وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الانساني الذي يضطلع به البرنامج، مؤكدا سموه تعاون المؤسسات والهيئات الخيرية والانسانية في الدولة مع البرنامج وتقديم المساعدات والدعم اللوجستي له لتمكينه من تنفيذ مهامه وأداء رسالته الانسانية من دون معوقات، خاصة تأمين الغذاء للأطفال والمسنين والمرضى أينما كانوا.

إلى ذلك، أشاد ديفيد بيزلي - الذي يقوم بجولة في عدد من دول المنطقة - باسهامات دولة الامارات ودعمها المادي واللوجستي لبرامج وجهود برنامج الأغذية العالمي، حيث أشار في هذا السياق الى ان دولة الامارات تعتبر من أكبر وأكرم ممولي البرنامج، ما يساعد على تقديم وتوفير الغذاء الى أكثر من 90 مليون شخص، خاصة الأطفال الذين هم بحاجة الى المواد الغذائية بصورة ملحة، خاصة في اليمن ومخيمات النازحين السوريين وغيرهم من المعوزين في المناطق المنكوبة وغير المستقرة أمنيا واجتماعيا.

وشرح المسؤول الأممي إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهم المبادرات الذكية التي أطلقها البرنامج، خاصة في ما يتصل بالهوية الالكترونية التي تتيح لكل لاجئ أو نازح أو مشرد الحصول على حصته الغذائية من دون اثبات هويته الشخصية، مشيرا الى مساعدة دولة الامارات في هذا الابتكار بالتعاون مع البرنامج.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.