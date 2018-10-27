حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تمكن الأطباء الشباب من تخفيف معاناة اللاجئين "الروهينغا "

المصدر: وام

استطاعت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية استقطاب دفعة جديدة من الأطباء الشباب وتمكينهم من التخفيف من معاناة الآلاف من اللاجئين الروهينغا من خلال تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء وكبار السن تحت شعار " على خطى زايد " بمشاركة نخبة من المتطوعين من الإمارات وبنجلاديش في فرق عيال زايد التطوعية.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن هذه الحملة جاءت انسجاما مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذى أولى العمل الانساني جل اهتمامه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني، كما تأتي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

وذكرت السويدي أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تضمنت في محطتها الحالية في منطقة كوكس بازار البنجالية تنظيم برامج تطوعية إنسانية لعلاج النساء والأطفال باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني وتنظيم ملتقى لشباب الإنسانية يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بمشاركة شباب الإمارات وبنجلاديش من المتطوعين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع وذلك في إطار سلسلة من الملتقيات والمجالس الشبابية في مختلف دول العالم الهادفة إلى استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في خدمة الإنسانية وصناعة القادة من الكفاءات الشبابية القادرة على خدمة مجتمعاتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.

وأضافت إن الحملة استطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية لآلاف النساء والأطفال في محطتها الحالية في منطقة اللاجئين الروهينغا من خلال خدماتها الإنسانية ونجحت في استقطاب أفضل الكوادر الطبية وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات تشخيصية والعلاجية والوقائية التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي بأهم الأمراض وأفضل سبل العلاج والوقاية.

وأكدت أن المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل في مخيمات اللاجئين الروهينغا تعمل برئاسة جراح القلب الاماراتي الدكتور عادل الشامري رئيس أطباء الإمارات وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمرأة والطفل للتخفيف من معاناتهم تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية إضافة الى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الانساني بين شباب الامارات من المتطوعين في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع والذي دشن قبل تسعة اشهر بمبادرة كريمة من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "ام الامارات" .

وأشارت إلى أن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية لعلاج المرأة والطفل تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى استقطاب وتأهيل وتمكين الشباب وبالأخص المرأة الإماراتية القيادية في العمل التطوعي والإنساني من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تتضمن برامج تطوعية ميدانية وجلسات حوارية وملتقيات علمية تسهم بشكل فعال في تنمية مهارات المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من قيادة العمل التطوعي والإنساني في العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة والتي ستسهم بشكل فعال في التنمية الصحية المستدامة .

وشدت مديرة الاتحاد النسائي العام على أهمية الخدمات الطبية المجانية للفرق الطبية التطوعية في محطتها الحالية في مخيم اللاجئين الروهينغا والتي ستقدم نقلة نوعية في مجال العمل الطبي المجتمعي الميداني من خلال خطة للوصول إلى الالاف من النساء والأطفال من الذين هم بأشد الحاجة للحصول على العلاج المجاني في مخيم اللاجئين .

ونوهت السويدي إلى أن المرحلة الحالية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في منطقة اللاجئين شهدت نجاحا كبيرا في ايجاد حلول واقعية عملية لمشاكل صحية تعاني منها النساء والاطفال وستتبعها العديد من الحملات التطوعية العلاجية ضمن برنامج سنوي للوصول إلى أكبر عدد من المرضى في مخيم اللاجئين الروهينغا.

وأكدت أن سمو أم الإمارات تولي العمل الإنساني أكبر الاهتمام وتحرص على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية للفئات المستضعفة وبالأخص النساء والأطفال.

من جانبها قالت سفيرة العمل الإنساني الدكتورة ريم عثمان إن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية تولي الشباب أولى اهتماماتها من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الشبابية وتأهيلها وتمكينها من العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأكدت أن المتطوعين في حملة الشيخة فاطمة الانسانية ساهموا خلال الأشهر الماضية في علاج الالاف من النساء والاطفال في مقر مستشفى زايد الانساني في منطقة كوكس بازار البنغلاديشية إضافة الى تنظيمهم سلسلة من الملتقيات التطوعية والانسانية بمشاركة نخبة من الشباب من الإمارات وبنجلاديش.

وأشارت إلى أن الاطباء الشباب قدموا نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المجتمعية التطوعية من خلال مستشفى زايد الانساني والمجهز بأحدث التجهيزات الطبية التخصصية من وحدة للاستقبال ووحدة للطوارئ ووحدة مختبر وصيدلية متكاملة وذلك بالتنسيق مع القنوات الرسمية وبالشراكة مع المؤسسات الانسانية وبإشراف متطوعين من الإمارات وبنجلاديش لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للنساء والاطفال.

وأكد سعادة عبدالله بن زايد المدير التنفيذي لجمعية دار البر أن الخطة التشغيلية لحملة الشيخة فاطمة الانسانية في محطتها الحالية تتضمن تنظيم العديد من البرامج الصحية التطوعية للاجئين وتبني برامج لبناء القدرات الشبابية لتتولى المعامل التشغيلية ضمن الخطة الموضوعة والتي ستساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناه الآلاف من النساء والاطفال انسجاما مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيد لترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني.

وأشار إلى أن الأطباء الشباب المتطوعين في مستشفى زايد الإنساني قدموا خدمات جليلة استفاد منها المرضى من اللاجئين الذين يعانون من الأمراض المعدية كالتهاب الجهاز التنفسي والعصبي والمعوي إضافة الى حالات سوء التغذية وحالات الأمراض المزمنة كالقلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وقال إن الفرق الإماراتية والبنجالية الطبية التطوعية استطاعت علاج الالاف من المرضى خلال السنة الماضية منذ افتتاح مستشفى زايد الانساني التطوعي في شهر اغسطس الماضي كأول مستشفى ميداني عربي في منطقة اللاجئين الروهينغا.

وأشاد الدكتور افتخار محمود رئيس مؤسسة الامل البنجالية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية على الساحة العالمية وكذلك دعمها للمشاريع الإنسانية المختلفة ليس على مستوى الإمارات وبنجلاديش فحسب، بل على مستوى العالم مما جعل سموها نموذجاً بارزاً في ساحات العطاء الإنساني بفضل مواقفها الأصيلة التي تعبر عن مدى إحساسها بالآخرين والتضامن مع قضاياهم الإنسانية.

وقال إن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال تمكين الشباب في مجال العمل التطوعي والعطاء الانساني التخصصي التطوعي تعد الأول من نوعها على مستــوى العالم وهي خير دليل على اهــتمام سموها المستمر بالمبادرات المتميزة التي تستقطب الشباب وبالأخص المرأة وتمكنهم من تقــديم برامج علاجية وجراحية وتدريبية وعلميــة في مجــالات الطفولة والأمومة للفئات المعوزة من المــرضى على مستوى العالم من خلال مستشفى ميداني انساني متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وفق افضل المعايير العالمية.

وقال خالد الخيال رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيت الشارقة الخيري إنه سيتم فتح باب التطوع للأطباء للمشاركة في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع الميداني والذي سيقدم حلولا واقعية ميدانية للتخفيف من معاناه المرضى من خلال العمل في وحدات تخصصية ميدانية وحافلات طبية متحركة وعيادات متنقلة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير، وأهمها وحدة لاستقبال المرضى ووحدة للطوارئ ووحدة للعيادات الخارجية ووحدة للإقامة القصيرة ووحدة للعناية المركزة ووحدة للجراحة وصيدلية ومختبر متكامل ووحدة لتوليد الكهرباء وعدد من الحافلات الطبية المتحركة والمجهزة وفق افضل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن فريق العمل تلقى المئات من طلبات التطوع في حملة الشيخة فاطمة بنت مبارك الانسانية العالمية في محطته الحالية في بنجلاديش لعلاج الأطفال والنساء فضلا عن تمكين الكوادر الطبية من الامارات وبنجلاديش للتطوع للتخفيف من معاناه الفئات المعوزة وبالأخص النساء والاطفال.

وأكد أن العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني تشرف عليه 4 فرق الأولى : تشخيصية والثانية علاجية والثالثة وقائية والرابعة تدريبية لبناء القدرات للكوادر الطبية التوعية المحلية لتتولى مهام ادارة العيادات والمستشفيات الميدانية مستقبلا.

وثمنت سعادة العنود العجمي المديرة التنفيذية لمركز الامارات للتطوع جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجال العمل الانساني واكدت ان سموها تولي العمل الانساني اكبر الاهتمام وتحرص على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والجراحية والوقائية لمختلف فئات المجتمع خاصة للنساء والاطفال من خلال استقطاب وتاهيل وتمكين الشباب في مجالات العمل التطوعي والعطاء الإنساني .

كما أشادت بالدور المميز والمبتكر لحملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية ومستشفياتها الميدانية والتي قدمت نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة في مجالات العطاء الانساني في مختلف دول العالم في نموذج مبتكر يعد الاول من نوعه في المنطقة باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني يقدم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للمراة والطفل .

وأشارت إلى أن المئات من المتطوعين البنغاليين شاركوا في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع في منطقة كوكس بازار الحدودية والذي ساهم في رفع مهاراتهم وقدراتهم القيادية لتولي المهام الانسانية للمشاريع المشتركة التطوعية لخدمة اللاجئين وبالأخص النساء والطفل في مخيمات اللاجئين.

وقالت الدكتورة نوره الكندي متطوعة في فرق عيال زايد التطوعي انه سيتم فتح باب التطوع للأطباء للمشاركة في برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع في محطته الحالية في مخيم اللاجئين الروهينغا والذي سيقدم حلولا واقعية ميدانية للتخفيف من معاناة المرضى من خلال العمل في مستشفى زايد الانساني المجهز بأحدث التجهيزات الطبية وفق أفضل المعايير، وأهمها وحدة لاستقبال المرضى ووحدة للطوارئ ووحدة للعيادات الخارجية ووحدة للإقامة القصيرة ووحدة الولادة وصيدلية ومختبر متكامل ووحدة لتوليد الكهرباء وعدد من الحافلات الطبية المتحركة والمجهزة وفق افضل المعايير الدولية.

وأكدت أن الأطباء المتطوعين في حملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية سيتم تدريبهم من خلال اكاديمية زايد الانسانية لبناء قدراتهم في مجال العمل الطبي الميداني وسيمنح المتطوعون شهادات معتمدة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبية والعمل الميداني في محطته الحالية في منطقة كوكس بازار الحدودية.

من جانبها أعربت الدكتورة خديجة النعيمي متطوعة في حملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية عن سعادتها بالانضمام لفرق عيال زايد التطوعية والذي ساهم بشكل فعال في بناء قدراتها القيادية وتمكينها من خدمة النساء والاطفال من اللاجئين الروهينغا .

وأعربت عن امتنانها وشكرها لـ " أم الإمارات " على ما تقدمه من برامج لاستقطاب وتأهيل وتمكين المرأة الاماراتية كقيادية في مجالات العمل التطوعي والعطاء الانساني في المحافل الدولية وتبرز الدور الريادي لأبناء زايد الخير الذين ساروا على خطاه في التخفيف من معاناة المستضعفين خاصة النساء والاطفال.

يذكر أن هذه الحملة تأتي بمبادرة مشتركة من زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبشراكة استراتيجة مع مؤسسة الأمل البنجالية وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الالماني وجمعية إمارات العطاء وبالتنسيق مع القنوات الرسمية في نموذج مميز للعمل الانساني التطوعي والشراكة في مجالات العمل الطبي الميداني للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة من اللاجئين بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق او الديانة انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد.