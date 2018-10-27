"براند دبي" و"الطرق والمواصلات" يطلقان المرحلة الثالثة من "متحف دبي الفني"

أعلن "براند دبي"؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن شراكة استراتيجية ستتضمن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "متحف دبي الفني" تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى متحف مفتوح، فيما تأتي هذه الشراكة لتؤكد مدى عناية دبي بعنصر الإبداع الذي يشكل جوهر مسيرتها التنموية والإنجازات الحضارية المتحققة في إطارها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مذكرة تفاهم وقعها الجانبان مدتها ثلاث سنوات تحدد الخطوط العريضة للتعاون بين الطرفين خلال تلك الفترة وما سيتم تنفيذه ضمنها من خطوات ومشاريع تهدف إلى تعزيز المشهد الحضاري في دبي من خلال إضافات نوعية في مناطق حيوية متفرقة في الإمارة، لاسيما المواقع ذات الكثافة السكانية وكذلك مراكز الأعمال ومناطق الجذب السياحي التي تستقطب يومياً آلاف المواطنين والمقيمين والزوار سواء من داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن المرحلة الثالثة من مشروع "متحف دبي الفني" جداريات ضخمة على جسر مترو دبي على شارع الشيخ زايد وتحديداً في المنطقة الممتدة ما بين محطتي "أبراج الإمارات" و"مركز دبي المالي العالمي" وسيقوم بتنفيذها فنانان عالميان هما البيروفي "دانيال كورتيز"، والدومنيكاني "إيفوكا1" وكلاهما يحظى بخبرة كبيرة في هذا المجال ولهما العديد من الأعمال المنتشرة حول العالم، وسيقومان بتنفيذ المشروع خلال فترة عشرين يوما اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري.

مواكبة النمو

وبهذه المناسبة، أعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن ترحيبه بهذه الشراكة وأهدافها الرامية لتقديم إضافة نوعية تتكامل مع جهود الهيئة في تطبيق أرقى استراتيجيات التنقل وتبني أحدث حلولها وأكثرها كفاءة من أجل مواكبة التوسع العمراني والنمو الحضاري في دبي، بما يرسخ موقعها كنموذج متميز لمدن المستقبل بفضل ما توفره من عناصر تتضافر لضمان سعادة الناس وراحتهم.

وأضاف: "نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تشجيع الإبداع كركيزة للنمو والتطور، وهو ما نحرص على تطبيقه بصورة عملية في مشاريعنا؛ والأفكار المبدعة دائماً محل اهتمام الهيئة وعنايتها؛ فمشروع "متحف دبي الفني" الذي يقوم عليه "براند دبي" يُعنى في جوهرة بالمكون الحضاري والجمالي الذي يظل حاضراً في أغلب مشاريع الهيئة؛ وهو ما يتجلى في التصميمات المميزة لمحطات مترو دبي، الذي يعد اليوم أحد أهم ركائز منظومة التنقل في الإمارة مع تجاوز عدد مستخدميه بخطيه الأحمر والأخضر خلال النصف الأول من العام الجاري 103 ملايين راكب، وهو رقم آخذ في الزيادة".

وأوضح الطاير أن اختيار جسر المترو لتنفيذ هذا المشروع المتميز في المنطقة الممتدة بين محطتي "أبراج الإمارات" و"مركز دبي المالي العالمي" يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها القيمة الحضارية والتاريخية لشارع الشيخ زايد الذي يعد أهم الطرق الرئيسة في إمارة دبي، علاوة على الأهمية المرورية لهذا الشريان الحيوي الذي يصل أرجاء الإمارة شمالاً وجنوباً وتمر عليه عشرات الآلاف من المركبات يومياً، فضلا عن قيمة هذا الامتداد الذي يربط بين اثنين من أهم مواقع الأعمال الحيوية في دبي وهما "أبراج الإمارات" و"مركز دبي المالي العالمي.

نموذج إيجابي

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اعتزازها بالتعاون البنّاء بين "براند دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" الهادف لتقديم إضافة نوعية تسهم في إبراز الطبيعة الإبداعية التي تتفرد بها دبي كمدينة عالمية وضمن إطار غير تقليدي يستلهم فكرته من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سموه الدائمة بفتح المجال أمام الفكر المبدع ليكون في مقدمة جهود التطوير، تأكيداً على قيمة الإبداع في تحفيز الطاقات نحو الأفضل والأرقى والأكفأ دائماً.

ونوّهت بجهود هيئة الطرق والمواصلات وما تقوم عليه من مشاريع كبرى تمثل ركائز مهمة لمجمل البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها دبي وتميزها كمدينة عالمية، وبما توفره الهيئة من أرقى وأحدث حلول التنقل التي تواكب مكانة دبي كمركز رئيس للسياحة والأعمال والتجارة في المنطقة، مؤكدةً سعادتها أن "مترو دبي" يمثل اليوم معلماً حضارياً مهما ليس فقط على مستوى دبي ولكن على مستوى المنطقة عموماً.

وقالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "نتطلع لمواصلة العمل مع الهيئة ضمن هذه الشراكة التي نسعى من خلالها إلى إضافة ملمح جديد إلى المشهد الإبداعي في دبي وتعزيز القيمة الجمالية لمعالم حضارية مهمة في الإمارة، وتقديم قيمة مضافة تساهم في نشر السعادة بين سكان دبي وزوارها، ويسعدنا اطلاق مرحلة جديدة من التعاون وأن تكون بدايتها مع مترو دبي، بكل ما يرمز له من مدى متقدم وصلت إليه دبي كمدينة عصرية متطورة بكل المقاييس".

وأوضحت منى المرّي أن الأعمال التي سيتم تنفيذها على شارع الشيخ زايد وتحديداً على جسر مترو دبي، رُوعي في اختيار موضوعاتها أن تكون مُلهمة ومُحفّزة على إطلاق العنان للخيال، وأن تكون معبرة عن السعادة التي تسعى دبي لنشرها بين الناس، بينما تعبر تلك الأعمال كذلك عن تطلعات دبي الطموحة نحو المستقبل واستهدافها لمواقع الريادة في شتى مجالاته.

وستشهد الفترة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المواقع الحيوية والمساحات المفتوحة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير تلك الأعمال التي ستتراوح ما بين اللوحات والرسومات الجدارية العملاقة والتكوينات الفنية الحديثة التي ستحول تلك الأماكن إلى ساحة لأعمال إبداعية تنبض بالطاقة الإيجابية.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين "براند دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" تعد امتداداً لشراكة طويلة جمعت بين الجانبين وشهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع النوعية في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث تحدد المذكرة ملامح التعاون بين الطرفين خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن الأهداف المشتركة الرامية إلى تقديم المزيد من الإضافات الإبداعية للمشهد الحضاري .