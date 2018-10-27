سحب ركامية وانخفاض في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية الممطرة تبدأ غربا ثم تمتد على مناطق مختلفة من الدولة فيما تكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .

وأشار المركز - في نشرته اليومية - إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 25 - 35 كم/ساعة، تصل 50 كم/ساعة أحيانا خاصة على البحر مع السحب.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 04:07 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني عند الساعة 21:37.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسط الموج يضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 17:50 والثاني عند الساعة 06:39.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 25 75 25

دبي 34 26 75 25

الشارقة 34 22 80 25

عجمان 33 24 75 30

أم القيوين 33 22 85 25

رأس الخيمة 31 25 85 50

الفجيرة 31 26 75 50

العين 34 22 75 25

ليوا 33 21 85 20

الرويس 31 23 80 25

السلع 32 24 85 30

دلما 30 25 75 55

طنب الكبرى 32 26 80 45

طنب الصغرى 32 26 80 45

أبو موسى 32 26 80 45