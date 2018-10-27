دبي تستقبل المتنافسين على لقب بطل تحدي القراءة العربي من 44 دولة

المصدر: وام

وصلت إلى دبي الوفود المشاركة في التصفيات النهائية بتحدي القراءة العربي في دورته الثالثة، والتي تضم 170 طالباً وطالبة برفقة مشرفيهم وذويهم من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، استعداداً لخوض المنافسات على لقب بطل تحدي القراءة العربي الذي سيتم تتويجه في الحفل الختامي الذي تحتضنه دار "أوبرا دبي".

حضر ضمن الوفود عدد من المشرفين من مختلف الدول ممن سيتنافسون على لقب المشرف المتميز، ومنسقو التحدي ومُمثلون عن المدارس المتأهلة من كل من السعودية، والكويت، وفلسطين، والمغرب، والجزائر.

ويأتي استقبال دبي لهذه الوفود بعد عام كامل من التصفيات والمنافسات على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والدول بين 10.5 ملايين طالب وطالبة قدِموا من 44 دولة من الوطن العربي والعالم لتحقيق أهداف التحدي الأكبر من نوعه على مستوى الوطن العربي بهدف تشجيع الطلبة على القراءة باللغة العربية، وتعزيز الثقافة العامة لديهم، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي.