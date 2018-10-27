فتح باب الترشح لدفعات جديدة من برنامج قيادات حكومة الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عن فتح باب الترشح والتسجيل الذاتي للدفعات الجديدة لمواطني الدولة العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفي مؤسسات القطاع الخاص، من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.uaeglp.gov.ae.

وتنقسم البرامج إلى ثلاث فئات هي برنامج القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات المستقبل، وبرنامج قيادات شباب الإمارات، لتناسب جميع المستويات الوظيفية المختلفة.

ويأتي إطلاق الدفعات الجديدة في إطار جهود حكومة الإمارات لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وبناء وتمكين الطاقات الإماراتية في مختلف الفئات لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم القيادية من خلال البرامج المصممة خصيصاً لتتناسب مع تجربة دولة الإمارات.

إعداد جيل من القادة لبناء حكومة المستقبل

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تحرص على تطوير العنصر البشري المواطن كمحور أساسي لبناء حكومة المستقبل، من خلال صقل المهارات والخبرات وإعداد جيل من القيادات ذات النظرة المستقبلية، القادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية ذكية وفعالة تصنع الإنجاز والتأثير وتنقل مسيرة العمل الحكومي إلى آفاق جديدة من الريادة وصولاً إلى أفضل حكومة في العالم.

وقال النقبي إن البرامج التدريبية صممت بناء على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والذي يقوم على التعلم المستمر والمستدام، ويركز على السمات القيادية المستقبلية والأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات ومواجهة التحديات التي تحملها لتحقيق الغايات الوطنية العليا.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه بتأسيس برنامج قيادات حكومة الإمارات عام 2008، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية لمواكبة التحديات المستقبلية، واستمرار تدفق القيادات الحكومية، لضمان تجديد الطاقات الوطنية والكوادر بمختلف مستوياتها الوظيفية، وتطوير قيادات متميزة وواعدة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص لإشراكهم في دعم عجلة التنمية والبناء في الدولة.