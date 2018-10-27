حاكم رأس الخيمة: ذكرى صقر القاسمي نبراس لحياتنا ودليلنا للخير

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي لسموه على "انستغرام" في ذكرى وفاة الشيخ صقر القاسمي، استطاع والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله برؤيته الحكيمة أن يجعل من رأس الخيمة إمارة تحمل كل سمات الحضارة والتطور، كما شارك إخوانه حكام الإمارات في دفع عجلة التقدم والازدهار.

وأضاف: لم يغب عن ذاكرتي ولم تغب إنجازاته عن ركن في إمارة رأس الخيمة، كان والداً للجميع ومثالاً للقيادة والحكمة، عاش تواقاً لرؤية ابنائه وبناته في تقدم وازدهار، ذكراه وحياته نبراس لحياتنا ودليلنا للخير والعطاء الذي زرعه فينا جميعا، رحمك الله يا والدي ونحن على دربك، درب الخير سائرين لنجعل رأس الخيمة والإمارات في أعلى المراتب.

وتابع: استطاع والدنا الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله برؤيته الحكيمة أن يجعل من رأس الخيمة إمارة تحمل كل سمات الحضارة والتطور، كما شارك إخوانه حكام الإمارات في دفع عجلة التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة مخلفاً سجلاً من الأعمال والإنجازات حازت على احترام العالم لقائد تفانى في خدمة وطنه.

فقد اهتم رحمه الله بتنمية ورعاية المواطنين في رأس الخيمة إيمانًا منه بأن الاستثمار في الإنسان هو اللبنة الأساسية لنهضة الإمارة والدولة، فكان له الفضل في ازدهار التعليم والتطوير في المرافق الصحية وهو رحمه الله من وضع الرؤية الاقتصادية التي نحصد ثمارها اليوم. وفي ذكرى رحيله فإننا نسير على خطاه ونتابع مسيرته لنجعل من رأس الخيمة والإمارات في أعلى المراتب. رحم الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي.