محمد البواردي يزور معرض مراكش الدولي للطيران

المصدر: مراكش - وام

زار معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له فعاليات الدورة السادسة من معرض مراكش الدولي للطيران 2018، المقام حالياً في المملكة المغربية.

وقام والوفد المرافق بجولة في المعرض، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية الجوية. وأكد معاليه أهمية المعرض على خارطة المعارض العالمية للطيران.

كما التقى معالي محمد بن أحمد البواردي مع عبد اللطيف لوديي، وزير الدفاع المغربي المكلف، حيث جرى بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.