خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون عبدالله الثاني

المصدر: أبوظبي، عمّان ـ وام، البيان، وكالات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في ضحايا السيول التي شهدتها منطقة البحر الميت.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك عبدالله الثاني وذوي الضحايا والشعب الأردني الشقيق، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمهم، وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك الأردن.

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