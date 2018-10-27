محمد بن زايد: الإمارات تدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العطاء والتضامن الإنساني نهج أصيل ومبدأ ثابت تقوم عليه سياسة دولة الإمارات، وإحدى ركائزها الأساسية الراسخة منذ نشأتها، مشدداً سموه على دعم الإمارات للجهود الدولية كافة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر الشاطئ، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تكثيف جهودها ومبادراتها الإنسانية والخيرية والإنمائية الخاصة لصالح الدول والمجتمعات المحتاجة، كما تعمل مع المؤسسات الدولية على تنفيذ برامج فعالة وسريعة للتخفيف من معاناة المتأثرين والمتضررين من الشعوب والفئات في مختلف مناطق العالم.

ورحب سموه بديفيد بيزلي، وتبادل معه الحديث عن أهمية ودور برنامج الغذاء العالمي في توفير المساعدات الإنسانية والغذائية لملايين المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الظروف.

وتم خلال اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة وهيئاتها الإنسانية والخيرية المعنية وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والصعوبات والتحديات التي يواجهها البرنامج في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين والوصول إليهم في بعض الحالات والمناطق.