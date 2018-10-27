تدشين «مجلس كبار المواطنين» في الشارقة قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن قرب تدشين «مجلس كبار المواطنين» في مركز سعادة المتعاملين التابع لها في إمارة الشارقة.

وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير منظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم ولضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية.

ومن المقرر أن يتم تدشين المجلس رسمياً مطلع شهر نوفمبر المقبل تمهيداً لتقديم خدماته لكبار المواطنين المتقاعدين الذين عملوا لدى الوزارة.

وقال محمد بن صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة: «إن إنشاء المجلس يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بضرورة التفاعل مع السياسة الوطنية لكبار المواطنين وترجمتها على أرض الواقع بالشكل المطلوب، من خلال رؤية واضحة يتم بموجبها استثمار طاقاتهم وخبراتهم وتوفير حزمة من الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك تقديراً وتثميناً لجهودهم ولخدماتهم الجليلة التي قدموها للوطن في مختلف المواقع التي عملوا بها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين».

وأضاف:«سيتم تخصيص أحد الموظفين للإشراف المباشر على تنفيذ المبادرات والمشاريع المخصصة لكبار المواطنين والتواصل الدوري معهم لتوفير كل احتياجاتهم بما يحقق السعادة لهم.

وسيقدم المجلس حزمة من الخدمات لكبار المواطنين من المتقاعدين منها توفير استراحة مجهزة بكل وسائل الراحة لاستقبالهم خلال فترتي الصباح والمساء، وتوفير حوافز وخصومات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، فضلاً عن إطلاق برامج ترفيهية واجتماعية خلال العام.