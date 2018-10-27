الطالبة علياء المنصوري تحاور عالم الفضاء تشارلز بولدن

المصدر: دبي - البيان

أجرت علياء المنصوري، الطالبة الإماراتية الفائزة في مسابقة ناسا «الجينات في الفضاء»، حواراً مع المبعوث العلمي والمسؤول السابق في ناسا، تشارلز بولدن، عن إنجازاته والتحديات التي واجهها في حياته.

ونشرت الخارجية الأميركية في حسابها باللغة العربية عبر «تويتر» صوراً من حوار علياء المنصوري مع بولدن.

وكانت المنصوري من مدرسة المواكب بمنطقة البرشاء في دبي، والبالغة من العمر 14 سنة، قد فازت بالمسابقة في مؤتمر الفضاء العالمي في أبوظبي، بجائزة المسابقة بعد أن قامت بعرض تجربتها أمام لجنة التحكيم.

وعقب الإعلان عن نتيجة المسابقة تقرر سفرها لمشاهدة فريق رواد الفضاء على متن محطة الفضاء يقومون بإجراء اختبار على دراسة المتغيرات التي تطرأ على الخلايا في الفضاء.