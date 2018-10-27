«صحة دبي» تكرّم 4000 موظف وموظفة

المصدر: دبي-البيان

كرمت هيئة الصحة بدبي 4000 موظف وموظفة من مختلف القطاعات والإدارات التابعة لها، تقديراً لعطائهم وإنجازاتهم وتفانيهم في العمل خلال مسيرتهم التي امتدت لسنوات طويلة بمختلف مواقع الهيئة وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من المبادرات التي أقرتها هيئة الصحة بدبي مؤخراً، لبث السعادة والإيجابية لدى موظفيها.

وتشجيعهم على مواصلة العمل والإنجاز، ضمن بيئة جاذبة ومحفزة على الإبداع والابتكار.

وعبر المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص الهيئة واعتزازها واهتمامها الكبير بتحقيق سعادة موظفيها، وتشجيعهم على الاستمرار في العطاء والتميز لتحقيق المزيد من الانجازات، وهو الأمر الذي سيعزز من قيم الولاء المؤسسي والانتماء للهيئة التي وفرت لهم كافة المقومات والإمكانيات وفرص التدريب والتأهيل التي ساعدت الكثير منهم على التدرج الوظيفي للوصول إلى مناصب قيادية.

وأعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم للهيئة التي حرصت هذا العام على توسيع دائرة التكريم لتشمل أكبر عدد ممكن من موظفيها ممن أكملوا عشر سنوات في الخدمة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على رفع الروح المعنوية لدى الموظفين ممن عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالعمل ضمن أسرة هيئة الصحة بدبي.

وكان معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، قد أكد خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على أهمية الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية بجهود كوادرها الطبية والفنية والإدارية والتي رسخت مكانة الهيئة وسمعتها الإقليمية والعالمية ووصلت بها إلى منصات التتويج العالمية.

وقال معاليه إن هيئة الصحة بدبي تعتز وتفتخر بكافة موظفيها على اختلاف مواقعهم الوظيفية، كما تعتز بولائهم وانتمائهم وتفانيهم في خدمة الهيئة، ودبي بشكل عام، مشيراً إلى الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة والتي تركز على خدمة وسعادة الإنسان، وهي قيم ومفاهيم تعزز لدينا جميعاً أهمية العمل والإخلاص والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد.

مبادرات

وأشار القطامي إلى حزمة المبادرات التي تتبناها هيئة الصحة بدبي لإسعاد موظفيها، وتعزيز قيم الولاء والانتماء المؤسسي ورفع الروح الإيجابية لدى الجميع لتحقيق المزيد من الإنجازات والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة الطموحة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

وجهة مثالية

أكد معالي حميد القطامي أهمية العمل الجاد والبنّاء على ما تحقق من إنجازات، لتعزيز مكانة وسمعة دبي كوجهة مثالية للعلاج والاستشفاء، ولتبقى دبي المدينة العصرية القادرة على استيعاب ومواجهة التحديات العالمية.