49989 مراجعاً لمركز شرطة دبي الصحي العام الجاري

المصدر: دبي-البيان

اكد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، حرص مركز شرطة دبي الصحي على تقديم خدمات الرعاية الصحية المتميزة وذات الجودة العالية للموظفين وعائلاتهم ولذويهم من الآباء والأمهات والزوجات والأبناء، عبر فروعه في المبنى الرئيسي في القيادة وأكاديمية شرطة دبي.

والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وكذلك في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وعيادة المطار، مشيداً بمساهمته في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي التي تسعى لإسعاد كوادرها البشرية إيمانا منها أن سعادة الموظفين تقود إلى سعادة المجتمع.

ومن جانبه أوضح المقدم طبيب الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا، المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، أن عدد مراجعي مركز شرطة دبي الصحي خلال العام الجاري وصل إلى 49989 مراجعاً، بينما بلغ في العام الماضي 89649 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 19992 مراجعاً في 2017 و35769 مراجعاً في العام 2017.

وبلغ عدد عيادة المؤسسات العقابية 13121مراجعاً خلال العام 2018، بينما بلغ في العام الماضي 19736 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي العيادات التخصصية 33618 مراجعاً في العام الحالي و70755 مراجعاً في 2017 وفي العيادات التخصصية الخارجية 1209 مراجعين في 2018.

وبين المقدم بدر بن قبا، أن عدد المستفيدين في برنامج رعاية «1» 15154 مستفيداً منهم 3639 عسكريا و 9153 مدنيا، وعدد المستفيدين في رعاية «2» 24304 مستفيدين منهم 11515 عسكريا و15151 مدنيا، وبلغ عدد مزودي الخدمة (مستشفيات، عيادات خاصة ومراكز طبية) في برنامج رعاية «1» في جميع إمارات الدولة 931 جهة.