مبادرات خضراء لـ«كهرباء دبي» على «منصة الترشيد»

المصدر: دبي - وام

عرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مبادراتها وبرامجها التي تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة مستدام لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة من خلال «منصة الترشيد» في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» الذي نظمته الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، واستقطب أكثر من 33 ألف زائر على مدى 3 أيام. وتضمنت المنصة 8 أركان «بيتنا مثالي» و«جائزة الترشيد» و«برنامج نهجي المستدام» و«متجر ديوا» و«اليوم العالمي للطاقة» و«الواقع الافتراضي» و«دبي الخضراء» و«نور وحياة».

وعرضت المنصة آخر تطورات مبادرة «بيتنا مثالي» المبادرة المتكاملة التي أطلقتها الهيئة بالشراكة مع تسع جهات حكومية بهدف توعية أصحاب المنازل بالتدابير الواجب اتخاذها لتوفير بيئة منزلية مثالية سعيدة ومستدامة.

وذلك من خلال تطبيق أفضل معايير الاستدامة والبيئة والأمن والصحة والسلامة العامة وجودة الهواء الداخلي والمسؤولية المجتمعية والتحول الذكي والاستعداد للحالات الطارئة والالتزام بقوانين الإقامة.

وتتضمن الدورة التدريبية أفلاماً توعوية قصيرة حول معايير شركاء المبادرة لتمكين المتعامل من اكتساب المهارات اللازمة التي تساعده على تحويل منزله إلى «منزل مثالي».. وبعد إتمام المتعامل جميع متطلبات الدورة التدريبية واجتياز الاختبار النهائي بمعدل 90% فما فوق يحصل المتعامل على شهادة اجتياز للدورة التدريبية مقدمة من طرف الهيئة تخوله للمشاركة في جائزة «بيتنا مثالي» وفرصة الفوز بجوائز قيمة.

وعرضت الهيئة في ركن «برنامج نهجي المستدام» تفاصيل البرنامج الذي يمكن المتعاملين في القطاع السكني من مقارنة متوسط استهلاكهم الشهري للكهرباء والمياه مع متوسط استهلاك المنازل المماثلة التي تتميز بكفاءة الاستهلاك.

واستقبلت الهيئة في هذا الركن المنشآت التعليمية ووفرت شرحا وافيا عن الجائزة ومعايير التسجيل للعام الدراسي 2018-2019 في «جائزة الترشيد» التي تهدف إلى غرس سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في نفوس الطلبة وتكريم المنشآت التعليمية على جهودها في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وتضمن ركن اليوم العالمي للطاقة مسابقة «لون دبي بالطاقة الإيجابية» التي أطلقتها الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتشمل تلوين صور عن مدينة دبي ومشاركة الأعمال الإبداعية باستخدام الوسم #اليوم_العالمي_للطاقة لفرصة الفوز بجوائز قيمة.

كما عرضت الهيئة في هذا الركن «متجر ديوا» الذي أطلقته عبر تطبيقها الذكي.

وهدف ركن «الواقع الافتراضي» إلى التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بطريقة مبتكرة، حيث سيتم إطلاع الجمهور على أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

واحتوى ركن سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «مغامرات نور وحياة» شخصيتي الهيئة الكرتونيتين اللتين تمثلان الكهرباء والمياه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ولا سيما النشء الجديد. وتبث الحلقات عبر قناة الهيئة على موقع يوتيوب «DEWAOfficial» باللغتين العربية والإنجليزية.

استدامة

عرضت هيئة كهرباء دبي في ركن «دبي الخضراء» مبادراتها الذكية التي تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم وتشمل مبادرة «شمس دبي» لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.

ومبادرة «الشاحن الأخضر» لتوفير البنية التحتية لبناء محطات شحن السيارات الكهربائية ومبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» والتي تساعد المتعاملين على اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد عبر إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية، أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.