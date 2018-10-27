شرطة دبي تبرم اتفاقية مع الجامعة الأميركية بشأن انضمامها إلى «إسعاد»

المصدر: دبي-البيان

أبرمت القيادة العامة لشرطة دبي، مع الجامعة الأميركية في الإمارات، مذكرة تعاون بشأن انضمام الجامعة لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي.

وقام بتوقيع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، فيما وقعها عن طرف الجامعة الأميركية في الإمارات الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة.

وتنص المذكرة على أن تقوم الجامعة الأميركية بتوفير خصم بنسبة 40% لمنتسبي برنامج إسعاد من الملتحقين الجدد في برامج البكالوريوس ابتداء من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/‏2019م، كما تنص على التزام الجامعة الأميركية بتقديم عدد 3 منح دراسية لدرجة البكالوريوس للمرشحين من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، إضافةً إلى التزامها بتوفير خصم بنسبة 25% على الرسوم الدراسية للراغبين بالالتحاق ببرامج الماجستير التي تقوم الجامعة بطرحها لحاملي بطاقة إسعاد.