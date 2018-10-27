طحنون بن محمد يحضر أفراح الشامسي والظاهري بالعين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم حميد بن راشد الشامسي، بمناسبة زفاف نجلها راشد إلى كريمة عبد الرحمن محمد سالمين الشامسي، وذلك في مركز العين للمؤتمرات.

كما حضر سموه حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خلفان عبدالله الظاهري بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة المرحوم عبدالله راشد سعيد الظاهري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وحضر حفلي الاستقبال إلى جانب سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.