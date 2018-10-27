«الصحة» تحجر 9 تشغيلات من حقن «أوزوردكس» للعيون

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حجر 9 تشغيلات من علاج «أوزوردكس» (Ozurdex700 micrograms) المصنع من قبل شركة Allergan للصناعات الدوائية .

وذلك بناء على قرار الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية والشركة المصنعة بسحب وحجر عدد من تشغيلات هذا العلاج لوجود احتمالية جسيمة السيليكون التي تبلغ قدرها 300 ميكرون في العين أثناء عملية الزراعة.

وبينت الوزارة أن التشغيلات المتأثرة بالسحب تحمل أرقام: (E77093 بتاريخ انتهاء 13/‏‏‏11/‏‏‏2018 و E77512 بتاريخ انتهاء 15/‏‏‏1/‏‏‏2019 و E79233 بتاريخ انتهاء15/‏‏‏9/‏‏‏2019 وE81344 بتاريخ انتهاء 21/‏‏‏6/‏‏‏2020 وE82127 بتاريخ انتهاء 10/‏‏‏10/‏‏‏2020 وE82463 بتاريخ انتهاء 22/‏‏‏11/‏‏‏2020 و E82638 بتاريخ انتهاء 20/‏‏‏12/‏‏‏2020 وE82852 بتاريخ انتهاء 1/‏‏‏2/‏‏‏2021 وE83175 بتاريخ انتهاء21/‏‏‏2/‏‏‏2021).

من جانبها طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من جميع المنشآت الصحية في الإمارة حجر وعزل التشغيلات المتضررة والاتصال بالمورد لاستبدالها بتشغيلات جديدة حين توفرها، وعلى ممارسي الرعاية الصحية النظر في العلاجات البديلة إذا كانت متوفرة واستخدام Ozurdex فقط إذا لم يكن هناك علاج آخر مناسب مع مراعاة الحالة السريرية لكل مريض على حدة.

ومن الأفضل استخدام Ozurdex فقط بعد مناقشة كاملة للمخاطر المحتملة وأي خيارات علاجية بديلة متاحة مع المريض وكذلك مراقبة المرضى عن كثب في حالة استمرار العلاج بـ Ozurdex ويمكن للأطباء طلب الوصول إلى المخزون المحجور للمرضى الذين لا يمكنهم استخدام بدائل علاجية أخرى.

ويجب مناقشة كل مريض على حدة وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من التشغيلات المحجور عليها لحالات محددة فقط، كما دعت الأطباء إلى أهمية الإبلاغ عن حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا الدواء إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة الصحة.

وفي نفس السياق، قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من دواء Amoclan المصنع من قبل شركة الحكمة للصناعات الدوائية ـ الأردن والمتوفر بصورة معلق بجميع تركيزاته من أسواق الدولة.

وذلك على خلفية قيام وزارة الصحة العمانية بسحب 4 تشغيلات من المنتج وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع سابقا بسحب تشغيلتين من نفس الدواء، حيث أثبتت الفحوصات المخبرية عدم مطابقة المادة الفعالة (Amoxicillin) للمواصفات المعتمدة.