إطلاق «المشروع الإماراتي لعودة المدارس» في لبنان

المصدر: بيروت - وام

أطلق حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، «المشروع الإماراتي لعودة المدارس» بالتعاون مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وبدعم من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

وتشمل الحملة التي تستهدف 13 مدرسة رسمية في مختلف المحافظات اللبنانية (الشمال، والنبطية، وبعلبك، والبقاع، والجنوب، وجبل لبنان)، توزيع 5000 حقيبة مدرسية تحتوي على لوازم القرطاسية.

وقال السفير الشامسي خلال إطلاق المشروع في مقر وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية: «هذا المشروع يأتي استكمالاً لحملات ومشاريع سابقة، حيث نركز على العمل التربوي والإنمائي».

وأضاف: «لقد رسخت دولة الإمارات مفهوم بناء الإنسان وتعزيز قدراته وكفاءاته من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة»، مشدداً على أن «القيادة الإماراتية تولي التعليم الأهمية القصوى، فهو يعد الاستثمار الأهم من أجل تعزيز مسيرة التنمية». وأشار إلى «أننا نحتفل بـ «عام زايد» لنعرف الأجيال المقبلة على مبادئ الشيخ زايد، رحمه الله، الذي أوصى بهذا البلد وترك بصمته المعروفة من الجنوب إلى الشمال في كل مناطق لبنان».