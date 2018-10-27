حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بسقوط أمطار على مناطق الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ من اليوم حتى الأربعاء المقبل، حيث تبدأ السحب الركامية الممطرة بالتشكّل على شرق وشمال الدولة.

وأرجع المركز هذه الحالة إلى وجود منخفض جوي قادم من البحر الأحمر يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يعمل على تزايد كميات السحب، تتخللها السحب الركامية الممطرة والمتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة وعلى فترات متباعدة.

كما توقع المركز الوطني فرصة لرياح شمالية نشطة بسبب السحب الركامية تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة والبحر مضطرب الموج أحياناً، مع تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق الساحلية الغربية إلى أقل من 2000 متر أحياناً. أبوظبي ـ البيان