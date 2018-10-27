«طرق دبي» تُطلِعُ «زايد للإسكان» على أفضل ممارسات التدقيق

المصدر: دبي - البيان

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وفداً من برنامج زايد للإسكان، لإطلاعه على أفضل الممارسات المُطبقة في التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة.

وقال عبد الله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، إن زيارة الوفد، الذي ضم عدداً من المسؤولين، جاءت في إطار التعرف إلى معايير الحوكمة والتدقيق في الهيئة التي توفر بيئة تعزز النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة، مؤكداً أن زيارة الوفد تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الحوكمة المؤسسية بما يصب في تبادل ونقل المعرفة والممارسات بين الجانبين.

وقد بدأ اللقاء بعرض مرئي تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، وكذلك الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية المسؤولة على الإشراف والرقابة على ممارسات الحوكمة.

كما تضمن العرض تسليط الضوء على مسؤوليات تدقيق الحوكمة، التي تشتمل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة الاستراتيجية لتحديد مجالات التدقيق الخاصة بالحوكمة ضمن خطة التدقيق السنوية.