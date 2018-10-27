9 رجال بين 166 فحصاً للكشف عن سرطان الثدي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

استقبلت حملة الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي التي نفذتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في مستشفى صقر برأس الخيمة، تحت شعار «إلينا انضمي.. وفرقاً اصنعي»، أمس الأول 166 فحصاً مجانياً بجهاز الماموغرام، بينهم 9 رجال، حيث تم الاشتباه في إصابة بعض الحالات وتم تحويلها لمستشفى صقر لاستكمال الإجراءات للتأكد من سلامتها.

وأكدت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة الصحة، خلال الندوة المصاحبة للحملة، أن دولة الإمارات أولت قطاع الصحة أولوية خاصة باعتباره من أهم الملفات الرائدة التي تساهم في سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في الدولة، من خلال برنامج طموح لمكافحة سرطان الثدي والتوعية بوسائل الوقاية والاكتشاف المبكر وإعادة تأهيل الحالات المكتشفة، بهدف الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وخاصة النساء من خلال نشر التوعية خير من العلاج.

وأشارت إلى أن العلاج يكون ناجحاً 100% في حال الاكتشاف المبكر.

وأكدت الدكتورة منى العيان استشاري جراحة عامة - جراحة الثدي في مستشفى صقر برأس الخيمة، أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، ولذلك تحرص دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إطلاق المبادرات الخاصة بالكشف المبكر ورفع وعي المجتمع الإماراتي لضمان تسريع عملية الشفاء وتخفيض تكلفة مراحل العلاج.

حيث تبلغ نسبة الشفاء من المرض في الحالات المكتشفة مبكراً 98% وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي استقبلتها الحملة أمس وخضعت للفحوصات المبكرة المجانية، 166 حالة بينهم 9 رجال، ما يؤكد ارتفاع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

وأكد الدكتور عزان صالح السعدي رئيس قسم الجراحة بمستشفى صقر في رأس الخيمة، أن الاكتشاف المبكر يضمن وضع خريطة علاجية تساهم بالشفاء السريع من المرض، ويجب على أفراد المجتمع من عمر 40 وحتى سن 70 الفحص مرة كل عامين، والفحص السريري كل عام.

350

أكدت إيمان درويش الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن الندوة المصاحبة للحملة استقطب أكثر من 350 مشاركاً ومشاركة، وهذا يعد نجاحاً في ارتفاع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع للاستفادة من أوراق العمل المقدمة وحملات الفحص لسرطان الثدي، بالإضافة للحملات المصاحبة للكشف عن مرض السكري والضغط وأمراض السمنة.