«معاً ندعم الوردي» مسيرة لشرطة دبي للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع ولجنة الدانة النسائية، مسيرة الشهر الوردي تحت شعار «معاً ندعم الوردي»، للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع الشهر العالمي، شهر أكتوبر، الذي تتزايد فيه حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي زيادة نسبة احتمالية التعافي منه.

أقيمت المسيرة بجانب مركز شرطة دبي الذكي SPS، في منطقة «سيتي ووك» بدبي، بمشاركة فرق الخيّالة ومرشحات أكاديمية شرطة دبي، والفرق الموسيقية والمركبات الفارهة، وفريق الدراجات النارية والهوائية، وإسعاف دبي، وبحضور العقيد عبيد إبراهيم محمد بن حضيبه، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة الموانئ، والمقدم الخبير حمزة جمعة الميل، مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة.

والمقدم ماهر بن حيدر من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم سميرة آل علي مدير إدارة التأمينات بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ رئيسة لجنة الدانة النسائية، والرائد صالح علي عبدالله البلوشي، نائب مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين بالوكالة في أكاديمية شرطة دبي، والنقيب خبير عنود السعدي رئيسة مجلس شرطة دبي النسائي لإسعاد المجتمع.

وأكد العقيد ماهر بن حيدر، أن تنظيم مسيرة الشهر الوردي يأتي بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، لتأمين جميع الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تنظمها شرطة دبي، مشيراً إلى أن الفعالية تساهم في تعزيز الوعي حول أهمية الفحص المُبكر، كما ترفع الوعي بقدرة الوقاية والفحص على مواجهة تداعيات هذا المرض.