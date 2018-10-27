ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح بن حجر واليعقوبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، وليّ عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد زيد بن حجر الشحي بمناسبة زفاف نجله «حجر» إلى كريمة أحمد سالم اليعقوبي الشحي.

حضور

كما حضر الحفل - الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار».

والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان البلاد وضيوف من سلطنة عُمان الشقيقة والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريس وأقارب العروسين، مباركين هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله - عز وجل - أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت الفرقة الحربية عروضها وأهازيجها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.