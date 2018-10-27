شرطة أبوظبي تطلق «كلنا زايد» بلغات عدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مبادرة «كلنا زايد» بلغات عدة، والتي تأتي ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في المجتمع.

وأوضح اللواء حماد أحمد الحمادي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي إن المبادرة، والتي جاءت ضمن مبادرات عام زايد 2018، تهدف إلى توحيد الجهود في الاهتمام بالعمل الإنساني لمختلف فئات المجتمع وشرائحه باستلهام قيم زايد الخير في (الحكمة، الاحترام، بناء الإنسان، الاستدامة).

وأكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات الهادفة التي تنشر الوعي الأمني.