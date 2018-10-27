«العاصمة الوردية» محاضرة للتوعية بالأغذية الوقائية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة، محاضرة «العاصمة الوردية»، ركّزت على إذكاء الوعي بالأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي، ضمن البرامج الوطنية لمكافحة المرض.

ونفّذ المحاضرة فريق إسعاد العاملين والمتعاملين في مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وركزت على النصائح والإرشادات والمفاهيم الطبية التي تساعد على الوقاية من المرض، والحد من انتشاره، وطرق الشفاء منه.

وتحدّث في المحاضرة كل من خبيرة التغذية، الدكتورة هبة مغربي، منسقة فعاليات التوعية من مرض سرطان الثدي في دائرة الصحة، وفطوم العامري، اختصاصية التغذية في مديرية الخدمات الطبية، بحضور عدد من العناصر النسائية بشرطة أبوظبي.

وتعرفت منتسبات الشرطة في ورشة عمل على هامش المحاضرة، على طريقة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتدابير الوقائية التي تعزز الحفاظ على الصحة والعلاج والتأهيل، كما شاركن بالفحوصات الطبية التي تم إجراؤها على جهاز قياس كتلة الجسم، واستلمن نشرات توعية بهذا الخصوص.