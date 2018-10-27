شرطة أبوظبي تتبنى تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية

المصدر: أبوظبي- البيان

استفاد مجموعة من منتسبي شرطة أبوظبي من محاضرة «تعزيز المشاركة الإيجابية للرجل في الحياة الأسرية»، نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية في مركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة.

وركزت على تعزيز مفاهيم المشاركة الإيجابية للرجال في الحياة الأسرية، وإكسابهم المهارات الشخصية الإيجابية لفهم الذات، وأدوارهم المتوقعة للمحافظة على تماسك الأسر، وتنمية مهارات الاتصال والحوار الإيجابي في التعامل مع الآخرين، وتوضيح أثرهم في حل الكثير من المشاكل العائلية.

شهد المحاضرة، العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير المديرية، والعقيد مبارك بن محيروم، نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات بالإنابة، والعقيد حمد النيادي، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز.