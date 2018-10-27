المؤتمر العالمي للبعثات ينطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف إمارة أبوظبي النسخة الرابعة للمؤتمر العالمي للبعثات والمنح الدراسية، الذي ينطلق غداً في فندق سوفيتيل أبوظبي، برعاية استثنائية من «كيو أس» QS لتصنيف الجامعات على مستوى العالم، بشراكة استراتيجية مع «الخليج» للمؤتمرات التعليمية.

حيث يركز خبراء أكثر من 50 دولة حول العالم، على استشراف مستقبل نظم الابتعاث الطلابي والمنح الدراسية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي وأهم التخصصات التي تستقطب الطلبة في المرحلة المقبلة.

يشارك في المؤتمر عدد من وزراء التعليم، و120 خبيراً، و350 من رؤساء برامج البعثات والتدريب من مختلف جامعات ومعاهد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا، وممثلون عن أكثر من 400 مؤسسة تعليمية وجامعات، وتربويون من مختلف دول العالم، وطلبة وأولياء أمور.