«ميديكلينيك العين» ينظم حملة للتوعية بالمرض

المصدر: العين - البيان

نظم مستشفى ميديكلينيك فرع العين تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر، فعاليات متنوعة للتوعية بسرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر من خلال ما يقدم الآن من خدمات طبية أولية للكشف في مختلف المؤسسات الطبية في الدولة.

وقد شارك في هذه الفعالية عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في مدينة العين، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة صقر الإمارات ومنتجع دانات العين وغيرها من الجهات، حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع من فحوصات واستشارات طبية وخصومات على فحص التصوير بالموجات فوق الصوتية وبالأشعة.

وأكدت إدارة المشفى أن هذه الفعاليات تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر الوعي الصحي بين النساء وأفراد المجتمع حول سرطان الثدي، والعمل على الحد والوقاية منه ومحاربته، وكذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر، كما تضمنت الفعاليات إجراء كشوفات مجانية للسكر وارتفاع ضغط الدم وتقديم الاستشارات والتوعية والرعاية الأولية.