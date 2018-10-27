دورة حول التطبيقات الأمنية في نادي ضباط شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

في إطار حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار على التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني؛ نظم المركز دورة تدريبية بعنوان: (التطبيقات الأمنية باستخدام أدوات استشراف المستقبل)، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود بحضور متدربين من الضباط بالإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، أن الهدف من تنظيم المركز لهذه الدورة يرجع إلى أهمية ترسيخ موضوع الاستشراف المستقبلي في وجدان المتدربين، والتعرف بدوره على تعزيز الأمن الوقائي، والتعريف بأدوات استشراف المستقبل المستخدمة في قياس الاستشراف المستقبلي.