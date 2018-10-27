«نجاح أبوظبي» يركّز على احتياجات سوق العمل المستقبلي

المصدر: أبوظبي - البيان

أفادت اللجنة المنظمة لمعرض نجاح أبوظبي 2018 - الحدث الرائد في الدولة للتعليم العالي - بأن الجناح الخاص بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، سيعرض على روّاد المعرض هذا العام من طلبة وأولياء أمور وخبراء ومهتمين بالشأن الجامعي، أهم برامج المنح والبعثات الدراسية التي تقدمها الدائرة للطلبة المتميزين من مواطني الدولة المتفوقين دراسياً.

وكذلك موظفي حكومة أبوظبي بهدف تأهيلهم علمياً في أرقى الجامعات داخل وخارج الدولة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي.

مشاركة

وتنطلق الدورة الـ 12 لمعرض «نجاح أبوظبي» الذي تنظمه شركة «إنفورما» للمعارض، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وذلك بمشاركة واسعة من 165 جامعة تمثل 20 دولة تقدم 5 آلاف تخصص.

ويقدّم ممثلو ومرشدو التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، خلال فعّاليات المعرض، تعريفاً شاملاً بأهم مميزات وشروط برنامج الإجازات الدراسية لموظفي حكومة أبوظبي التي يهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة وتطوير قدراتهم الأكاديمية والمهنية، بهدف تأهيلهم علمياً وإعداد قادة للمستقبل قادرين على دفع المسيرة التنموية في إمارة أبوظبي.

كما سيقوم فريق من إدارة الموارد البشرية بدائرة التعليم والمعرفة بعرض الفرص الوظيفية المتاحة في الدائرة، وذلك لمواصلة مسيرتهم المهنية في عدد من التخصصات الحيوية، وتعريفهم بآلية التوظيف.

محاضرات

ومن المقرر أن تشهد منطقة المعرفة التي تقام على هامش المعرض، سلسلة محاضرات تعريفية وتشمل محاضرات من سفارات أربع دول، هي كندا والولايات المتحدة والسويد وإسبانيا، حول طبيعة الدراسة في جامعاتها، حيث تقدم سفارة كندا دورة تدريبية بعنوان «كندا أقرب مما تعتقد»، ومحاضرة بعنوان «الدراسة في كندا...عالم من الفرص»،.

فيما تقدّم السفارة الإسبانية محاضرة بعنوان «5 أسباب للدراسة في إسبانيا»، بينما تقدم سفارة الولايات المتحدة الأميركية محاضرة بعنوان «الخدمات والدراسة في الولايات المتحدة»، وأخيراً تقدّم سفارة السويد محاضرة بعنوان «الدراسة في السويد».

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض أن فعّاليات الدورة الثانية عشرة، ستتضمن 25 محاضرة وورشة تدريبية مجانية لزوّار المعرض من الطلبة والخريجين والعاملين بمجال التعليم يقدمها 25 خبيراً أكاديمياً، أبرزها محاضرة حول اختبارات «تويفل» يقدّمها خبراء من «إيمديست»، وأخرى عن اختبارات «آيلتس» يقدمها محاضرون من المعهد الثقافي البريطاني.

وتتطرق موضوعات الدورات التدريبية إلى موضوعات عدة، من بينها الدراسة بالخارج، وما يجب أن يعرفه الطلبة عن كيفية اختيار التخصص الدراسي والجامعة، وكذلك أهمية الشغف في النجاح الوظيفي.

منصات خدمية

أكد تامر النحاس، مدير المعرض، حرص شركة «إنفورما» على أن تكون الفعّاليات التي تنظمها، بمثابة منصات خدمية فريدة تهدف إلى تأهيل الكوادر المواطنة تعليمياً ومهنياً، ولاسيما معرضي «نجاح أبوظبي» و«توظيف أبوظبي» واللذين حققا نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية.

وقال النحاس: «نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لكون هذين الحدثين السنويين يقدّمان المساعدة لجمهورهما وروّادهما من طلبة وأولياء أمور ومتخصصين وخريجين باحثين عن عمل».