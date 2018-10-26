عدم استقرار جوّي وهطول أمطار من السبت إلى الأربعاء

المصدر: أبو ظبي ـ البيان:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اعتباراً من يوم غد "السبت" وحتى يوم الأربعاء المقبل، حيث تبدأ السحب الركامية الممطرة بالتشكل على شرق وشمال الدولة وتمتد من يوم الأحد إلى الثلاثاء على مناطق متفرقة تبدأ على غرب الدولة والمناطق الساحلية ثم تمتد إلى المناطق الداخلية وتبدأ الحالة في الانحسار التدريجي، حيث تقل كميات السحب اعتبارا من مساء الأربعاء.

وأرجع المركز هذه الحالة إلى وجود منخفض جوي قادم من البحر الأحمر يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يعمل على تزايد كميات السحب، تتخللها السحب الركامية الممطرة والمتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة وعلى فترات متباعدة.

كما يتوقع المركز الوطني فرصة لرياح شمالية نشطة بسبب السحب الركامية تصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة والبحر مضطرب الموج أحيانا، مع تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق الساحلية الغربية إلى أقل من 2000 متر أحيانا.