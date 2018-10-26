بلدية دبي تنفي احتواء طلاء الأظافر على مادة ثلاثي فينيل الفوسفات

المصدر: البيان الالكتروني

نفت بلدية دبي الإشاعة المتداولة بشأن خطورة وجود مادة ثلاثي فينيل الفوسفات في طلاء الأظافر.

وأكدت البلدية في حسابها على انستغرام أن هذه المادة لم يتم حظرها أو منعها أو تقييد استخدامها عالمياً وتحديداً في منتجات العناية الشخصية.

وأضافت أنه لم يتم تصنيفها ضمن قائمة المواد المسرطنة من قبل الجهات العالمية المعتمدة ( IARC/ NLM/ ACS).

وكشفت البلدية أن هذه المادة يتم استخدامها في العديد من المنتجات مثل الأثاث، والستائر البلاستيكية والحمامات والألعاب البلاستيكية وطلاء الأظافر، وناشدت التواصل المباشر مع الجهة المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها والمبنية على أسس علمية ودقيقة.