150 مستفيداً من توصيل التغذية الأنبوبية إلى المنازل

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

كشفت وفاء عايش مديرة إدارة التغذية العلاجية في صحة دبي، أن عدد المستفيدين من خدمة توصيل التغذية الأنبوبية إلى المنازل وصل إلى 150 شخصاً، وهي الخدمة المخصصة للمرضى الذين أجروا عمليات جراحية كبرى، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وكل من تحول ظروفه الصحية دون تناول الغذاء بالطريقة المعتادة، من المتعاملين مع الهيئة.

وقالت إن الهيئة وفرت كثيراً من وقت وجهد المرضى وجمهور المتعاملين معها، ممن يتوافدون على مستشفياتها للحصول على التغذية الأنبوبية، بشكل شهري.

حيث تصل التغذية إلى منازلهم من المورد مباشرة، وتحت إشراف طبي من قبل الاختصاصيين وإدارة التغذية العلاجية، في وقت وفرت الخدمة الجديدة ممرضات لمتابعة عملية التوريد، وتثقيف أسر المرضى وإرشادهم وتوجيههم إلى الطرق المثلى للاستفادة من الخدمة الجديدة، وتوقعت أن يتضاعف العدد حتى نهاية العام الجاري.

واستعرضت وفاء عايش خلال المؤتمر الرابع للتغذية، أمس، المحاور المتعلقة بآخر المستجدات والدراسات والتوصيات العالمية في علوم الغذاء والتغذية، والتغذية البشرية وعلم الغذاء العلاجي، وطب الأطفال.