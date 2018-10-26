«نسائية طرق دبي» تشارك في «أكتوبر الوردي» بقافلة عبرات

المصدر: دبي - البيان

شاركت اللجنة النسائية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي في مبادرة (أكتوبر الوردي) 2018 للتوعية بمخاطر سرطان الثدي من خلال فعاليات متعددة استهدفت موظفات الهيئة.

وبدأت الفعاليات بموكب بحري مكوّن من (11) عبرة مائية تابعة للهيئة، انطلق من محطة الجدّاف للنقل البحري ووصل إلى محطة قناة دبي المائية للنقل البحري، في مبادرة من الهيئة للتعبير عن تضامنها مع القائمين على حملة مكافحة مرض سرطان الثدي، التي تجري بشكل سنوي في جميع إمارات الدولة.

وأكّدت موزة المري، رئيس اللجنة النسائية ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة تحرص دائما على مشاركتها ودعمها ومساندتها لجميع الفعاليات والأنشطة المجتمعية بما ينسجم واستراتيجية الهيئة نحو توعية وتطوير العنصر البشري بشكل عام والسيدات بشكل خاص.