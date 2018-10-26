بلدية الفجيرة تشارك في معرض تطوعي بكلية التقنية

المصدر: الفجيرة - وام

شاركت بلدية الفجيرة في معرض الأعمال التطوعية الذي نظمته كلية التقنية الفجيرة للطالبات بهدف تعزيز وعي الطلاب حول العمل التطوعي وفوائده.

وتأتي مشاركة البلدية في المعرض تماشياً مع رؤية دولة الإمارات المتمثلة في تعزيز المواطنة لدى الشباب وزيادة المشاركة المجتمعية إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية وحرصاً على دعم كافة الجهود المجتمعية لنشر ثقافة التطوع وممارسته في إطار رفع الوعي بأهمية التطوع كطاقة ثانية ومعززة للبناء والتقدم والانتماء والعمل على تعزيز قيم التطوع في كيان البلدية ما يعزز تفعيل دور الفرد في المجتمع.