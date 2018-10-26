«أبوظبي للرقابة الغذائية» يطلع على الابتكارات في التصنيع بمعرض «سيال»

Ⅶ باريس - البيان

زار وفد رسمي من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برئاسة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز ومشاركة موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة وعدد من قيادات الجهاز، أخيراً، معرض سيال للأغذية في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أقيم بالفترة 21-25 أكتوبر الجاري بمشاركة ما يزيد على 7200 عارض وشركة يمثلون 119 دولة واستقطب نحو 160 ألف زائر من 194 دولة حول العالم، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في تنظيم مثل هذه المعارض الدولية، ولقاء عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبعض الجهات الداعمة للمعرض، ودعوة الشركاء واللجنة المنظمة للمشاركة في نسخة المعرض التاسعة التي ستقام في أبوظبي في الفترة 10-12 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للغذاء. وأجرى الوفد خلال الزيارة جولة على أجنحة العارضين تعرف خلالها إلى أبرز المشاركات والابتكارات الخاصة بمجال التصنيع الغذائي، وأهم الحلول المقترحة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانية الاستفادة منها لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

حرص

وأكد سعيد جاسم محمد مدير الفعاليات في الجهاز، حرص الجهاز على زيادة المشاركة العالمية بمعرض سيال الشرق الأوسط 2018، من خلال الالتقاء بعدد من كبار العارضين المشاركين بنسخة المعرض بباريس وتعريفهم بفرص الاستثمار بإمارة أبوظبي والمزايا التفضيلية التي تقدمها الإمارة للمستثمر.