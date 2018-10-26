دفاع مدني الظفرة ينفذ تمريناً استراتيجياً ناجحاً في تعاونية الظفرة

المصدر: الظفرة - البيان

نفذت إدارة الدفاع المدني بالظفرة، تمريناً استراتيجياً ناجحاً في مقر جمعية الظفرة التعاونية بمدينة زايد، بهدف اختبار جاهزية وكفاءة الاستجابة في معالجة الحالات الطارئة، وتقييم مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.وأوضح العقيد سيف حميد الدرعي مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة الظفرة، أن التمرين يأتي في إطار تطبيق منهجية إدارة الطوارئ والمخاطر، للارتقاء بجاهزية فرق الدفاع المدني الميدانية والمساندة لها، وتعزيز أساليب ووسائل التنسيق مع الشركاء عند وقوع الحوادث.

وأكد أهمية مراجعة إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بعمليات الإخلاء، لتحقيق أفضل معدلات الاستجابة والمحافظة عليها لافتاً إلى أن التمرين يهدف للاطلاع على جاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات، وتأكيد الجاهزية القصوى للتعامل مع أي طارئ.