شرطي يساعد ستينياً تعطلت مركبته ظهراً وسط الازدحام

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

مشاهد إنسانية كثيرة تصادف الأشخاص في مختلف الأماكن، يحرصون على توثيقها بالصورة، فخراً وإعجاباً وحباً للمضامين التي تحملها في طياتها.

فهي تقدم إثباتاً وتحمل تكريماً وعرفاناً للشخص الذي يقوم بها، كما هو الحال في المشهد الذي انتشر، ظهر أمس، لأحد أفراد شرطة دبي وهو يشق بمركبته الخاصة طريقاً ليصل إلى شخص في العقد السادس من عمره تعطلت مركبته في شارع الاتحاد بدبي بالاتجاه إلى الشارقة، رافضاً أن يكمل طريقه للوصول إلى وجهته دون أن يقدم مساعدته للشخص الذي شاهده، كونه مدركاً أن انتهاء ساعات عمله ليست عذراً أو إعفاءً عن القيام بما تمليه عليه إنسانيته وما غرسه فيه العمل بشرطة دبي.

وفي تفاصيل مقطع الفيديو الذي حصلت عليه «البيان»، برز إصرار الشرطي على مساعدة المسن من خلال الحرص على سلامته أولاً، وذلك بدعوته للجلوس في مركبته الخاصة ليجنّبه حرارة الطقس والانتظار حتى يقوم بإصلاح المركبة بما يمتلك من خبرة.

وحظي المشهد بإعجاب وتقدير مرتادي الطريق الذين كانوا يحيّون الموقف النبيل الذي قام به الشرطي، والذي يترجم نهج وتوجهات شرطة دبي في إسعاد المواطنين والمقيمين قبل طلب المساعدة، ويستحضر المشهد العديد من المواقف النبيلة التي تظهر بين الحين والآخر بعفوية لتؤكد الدور المجتمعي للمؤسسات الشرطية في الدولة بشكل عام وشرطة دبي بشكل خاص.