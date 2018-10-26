«الاتحاد إسكو» تحسّن كفاءة الطاقة في 22 مبنى بدبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، اتفاقية تعاون مع شركة التطوير العقاري «سفن تايدز»، يتم بموجبها تطبيق تدابير تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في 22 مبنى قائم في إمارة دبي.

ويهدف المشروع إلى توفير 13.2 مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء و2.6 مليون جالون من المياه سنوياً من خلال تنفيذ مجموعة من تدابير كفاءة الطاقة، ما يساهم في تخفيض التكاليف بنسبة 14.8% وتوفير ما يصل إلى 7,3 ملايين درهم إماراتي سنوياً. وقع الاتفاقية علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، وعبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز، وذلك بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.