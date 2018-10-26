وزير الدفاع الكازاخستاني يستقبل سفير الدولة

المصدر: أستانا- وام

استقبل نورلان يرميكبايف وزير الدفاع في كازاخستان، الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وراشد علي المحرزي الملحق العسكري، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة.

حضر اللقاء طلعت مختاروف نائب وزير الدفاع الكازاخستاني، وحميد سعيد النعيمي نائب الملحق العسكري.

ورحب الوزير بالسفير والملحق العسكري ونائب الملحق العسكري، وأشار إلى متانة علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان في شتى المجالات، لافتاً إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المثمر مع جمهورية كازاخستان في المجالات كافة.