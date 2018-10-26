نقاط توعية مرورية للوقاية من مخاطر الضباب في العين

المصدر: أبوظبي- وام

أقامت شرطة أبوظبي نقاطاً توعوية مرورية ميدانية في عدد من الأماكن بمدينة العين لوقاية السائقين ومستخدمي الطريق من مخاطر الضباب. وأوضح المقدم محسن سعيد المنصوري نائب مدير إدارة مرور منطقة العين في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن النقاط تأتي في إطار نشر الثقافة المرورية بإجراءات القيادة الآمنة خلال التقلبات الجوية على الطرق المختلفة بمنطقة العين.

وذكر أنه تم توزيع كتيبات بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة انخفاض مدى الرؤية الأفقية وعدم وضوح الطريق، فيما حث فريق من الإدارة سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات وباصات نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكباً) على عدم التحرك أثناء الضباب.