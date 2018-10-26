الشعفار يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية بمكتبه أمس الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب والمزمع عقده في شهر مارس المقبل في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

كما تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ودور المجلس في تعزيز أوجه التعاون الأمني العربي.

حضر اللـــقاء العقيد أحمد سعيد المزروعي مديــر إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية.