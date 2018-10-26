«الداخلية» و«الطوارئ والأزمات» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي- وام

بحث سيف محمد أرحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووفد من وزارة الداخلية، برئاسة العميد الدكتور علي سالم الطنيجي مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الطوارئ والأزمات.

وتناول الاجتماع ما تم بذله من جهود مشتركة في إطار العمل على المستوى الوطني ضمن منظومة إدارة الطوارئ والأزمات وخطط الاستجابة وتنفيذ وإجراء التمارين والمشاركة في إنشاء سجل المخاطر الوطني، والقيام بعملية تقييم المخاطر وإبراز الدروس المستفادة وفرص التحسين لمواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة للمعوقات وتخفيف آثارها ونظام إدارة استمرارية الأعمال.

واستعرض اللقاء استراتيجية الهيئة، لتعزيز منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفق أعلى معايير التميز .