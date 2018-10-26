«منتزه شاطئ الكورنيش بأبوظبي» أفضل حديقة شعبية في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

حصل منتزه شاطئ الكورنيش في أبوظبي على «جائزة العلم الأخضر» العالمية كأفضل حديقة شعبية في العالم، وفق تصويت أجرته منظمة جائزة العلم الأخضر- المملكة المتحدة.

وجاء تتويج المنتزه بناء على آراء الجمهور وانطباعهم عن الخدمات والمرافق والبيئة النقية ومعايير الصحة والسلامة والأمن المتوافرة فيه، حيث نافس في الجائزة أكثر من 12 دولة من 3 قارات وأكثر من 100 موقع مؤهل خارج المملكة المتحدة ترقى بمعايير الجودة العالمية للحدائق والمساحات الخضراء.

وكان المنتزه رفع العلم الأخضر في مارس من العام الحالي، فيما كانت إمارة أبوظبي رفعت كذلك العلم الأخضر على حديقة دلما، وحديقة أم الإمارات، ومنتزه خليفة، وحديقة الرحبة.

وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن فخرها بالإنجازات التي تحققها الإمارة على جميع المستويات، مشيرة إلى أن حصول منتزه شاطئ الكورنيش على هذا التقدير دلالة واضحة على سلامة نهج التخطيط والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة من أجل إيجاد أرقى المرافق الترفيهية والخدمية ودعم منظومة الحدائق والمنتزهات الترفيهية وفقاً للمعايير العالمية.

وأعربت عن فخرها كونها من البلديات الرائدة على مستوى العالم التي نجحت في الحصول على شارة العلم الأخضر في أكثر من منتزه وحديقة في أبوظبي وضواحيها، الأمر الذي يعد اعترافاً عالمياً بتطبيق أبوظبي كافة المعايير التي تساهم في توفير أرقى المناطق الترفيهية والحدائق ذات المواصفات العالمية والمتطابقة مع معايير جائزة العلم الأخضر.

تشجيع

وأوضحت البلدية أن «العلم الأخضر» جائزة دولية تستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق، وفقاً لمعايير تأخذ في الحسبان متطلبات تقديم خدمة بجودة عالية إلى أفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية البيئة الخضراء وإدارتها.

وحول المعايير الأساسية للحصول على جائزة العلم الأخضر أوضحت البلدية أنه يتوجب توافر 8 معايير رئيسة تتمثل في وجود مكان يرحب بالزائرين، وإيجاد مرفق صحي وآمن مع وجود متطلبات الأمان، والنظافة العامة وصيانة المرافق، ومعايير الاستدامة، والمحافظة على الطبيعة والتراث، والتفاعل الاجتماعي، والتسويق، والإدارة.

يشار إلى أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات- بلدية مدينة أبوظبي كانت قد اعتمدت خلال نوفمبر من العام الماضي المخطط الرئيسي لمشروع تطوير كورنيش أبوظبي بهدف تعزيز إمكانياته السياحية، وإيجاد مرفق ترفيهي، وواجهة بحرية تتناسب مع مكانة أبوظبي العالمية، وتتيح لرواد الكورنيش فرصة فريدة لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقاً لمواصفات عالمية.

وأشارت الدائرة إلى أن المشروع يتضمن مراحل مختلفة، ابتداءً من «شاطئ اللاغون» والممشى الموازي له كمرحلة أولى، وذلك ضمن المخطط العام الجديد لكورنيش أبوظبي.

مرافق

وأضافت الدائرة أن مشروع المرحلة الأولى البالغة 78 ألف متر مربع يضم العديد من المرافق الترفيهية والخدمية والتجارية ومنها: حديقة مائية متضمنة العديد من الأنشطة والرياضات البحرية، وسينما خارجية، ومسرح، وصالة رياضية خارجية، ومنطقة للمغامرات وملاعب في الهواء الطلق، ومجموعة من الأكشاك والمطاعم، ووحدات ومحال تجارية متنوعة تشمل الأطعمة والمشروبات، والملابس الشاطئية ومستلزمات السباحة.

كما توفر أعمال التطوير خدمات عديدة مثل نقش الحناء، وصناديق الأمانات، وتأجير القوارب والدراجات الهوائية والأكشاك السياحية، والجولات السياحية، والمحال الرياضية وتشمل بيع المستلزمات الرياضية مثل ألواح التزلج والمكملات الغذائية.