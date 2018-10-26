مشاركة فاعلة لجائزة دبي للقرآن في مسابقة موسكو الدولية الـ19

المصدر: موسكو - البيان

أسهمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برعاية مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة، ‏انطلاقاً من مبادراتها بمناسبة عام زايد.

حيث أطلق على الدورة مسمى (دورة زايد الخير)، وشاركت الجائزة في فعاليات المسابقة، التي انطلقت يوم الثامن عشر من أكتوبر لعام 2018 من خلال وفد برئاسة الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة وضم الوفد المهندس سامي عبد الله قرقاش عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة العلاقات العامة.

وأحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام وخالد حسن المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة ومثل الدولة في المسابقة القرآنية الحافظ المواطن وليد حمد المرزوقي، كما شارك فضيلة الشيخ علي حسن ‏آل علي في عضوية لجنة التحكيم الدولية للمسابقة.

وأعرب المهندس سامي عبدالله قرقاش خلال كلمة في حفل افتتاح المسابقة عن تمنيات أسرة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بنجاح مسابقة موسكو الدولية في نسختها التاسعة عشرة، وأعرب عن اعتزازه وأسرة الجائزة بتسميته الدورة بـ (دورة زايد الخير) وحقق المتسابق وليد حمد المرزوقي ممثل دولة الإمارات المركز الثالث في المسابقة.

حيث تم تكريمه في الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة المؤتمرات والمعارض الكبرى بموسكو بحضور أكثر من 10,000 شخص وتابعه الملايين عبر الشاشات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتخلل الحفل فيلم تسجيلي عن شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وأعماله الخيرية التي وصلت إلى جميع أنحاء العالم.

علاقات إنسانية

وقال الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري كلمة نيابة عن رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: جئنا لنشارككم هذا الحفل الختامي لمسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في هذه الدورة، التي تحمل ‏اسم علم من أعلام القادة الذين أثروا في مسيرة الدول في هذا الزمن، إنه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد المؤسس لدولة الإمارات.

والذي ترك بصماته الواضحة على شعب الإمارات وعلى العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم فلم يكن سموه قائداً محلياً بل كان رجلاً عالمياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعمل مع قادة العالم من أجل سعادة البشرية ورخائها كما عمل من أجل السلام والتعاون بين البشر.

والتقى الوفد أثناء زيارته العاصمة الروسية موسكو بسماحة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين في روسيا رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روس الاتحادية، ودار اللقاء حول التعاون ‏بين جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واللجنة التنظيمية لمسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم.