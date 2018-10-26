شرطة دبي تنظم أول تجربة مناقصة إلكترونية

المصدر: دبي- البيان

نظمت إدارة المشتريات في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي أول تجربة مناقصة إلكترونية مباشرة، عبر الشبكة العنكبوتية بالتعاون مع شركة «تجاري».

حيث قدم المتناقصون عروضاً تنافسية في إطار شفاف وضمن منافسة عادلة، اطلعوا خلالها على العروض المقدمة مباشرة وتنافسوا في ما بينهم في تقديم عروض جديدة تنافسية.وشهد فعاليات أول مناقصة العميد عبدالله حسين خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزيات، وعبد الله ميران، مدير إدارة العقود والمشتريات، وعبد القادر العوضي، مدير العلاقات الحكومية لشركة «تجاري»، وعدد من موظفي شرطة دبي والشركة.

وأكد العميد عبد الله خان أن المناقصة الإلكترونية تهدف إلى تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة بين المتناقصين في تقديم العروض والحصول على أفضل الأسعار التنافسية، وتحقيق الوفر المالي على شرطة دبي، مشيراً إلى أن المشاركين في المناقصة الإلكترونية الأولى هم من الشركات المسجلة في السجل التجاري ولدى شرطة دبي.

وبين أنه باستطاعة الراغبين في المشاركة في المناقصات المستقبلية متابعة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.