شرطة أبوظبي تحصل على جائزة منظمة العام في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

منحت منظمة الجودة العالمية القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مكتب شؤون الشرطة النسائية، جائزة منظمة العام في تمكين المرأة.

وذلك في ختام أعمال القمة الحكومية السادسة للموارد البشرية، بفندق أبراج الاتحاد في أبوظبي. وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي.

خلال تسلمه الجائزة، أن تتويج مكتب شؤون الشرطة النسائية، بجائزة عالمية جاء نتاجاً لجهود حثيثة في دعم وتطوير الموارد البشرية مثمناً دعم القيادة الشرطية لتحقيق الإنجاز، لافتاً إلى أن الجائزة تعد وسام فخر واعتزاز للعناصر النسائية بشرطة أبوظبي، ودليلاً على ثقة المؤسسات العالمية في المؤسسة الشرطية.

وقالت الرائد الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، إن المرأة الإماراتية أثبتت تميزها وجدارتها وكفاءتها في المجالات كافة، وخصوصاً المجال الشرطي والأمني.

وأضافت: «تكريم الشرطة النسائية بهذه الجائزة من منظمة الجودة العالمية جاء نتيجة لدعم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وحرصه على تمكين العناصر النسائية للإسهام بدورهن المتميز في مسيرة التطوير بشرطة أبوظبي».